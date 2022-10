Klimaschutz in Dormagen: Stadt fördert „Hausbäume“​

Klimaschutz in Dormagen

Dormagen Bürger können jetzt einen Antrag stellen und erhalten hundert Euro. Mit Blick auf Klima, Natur- und Umweltschutz ist das Thema „Hausbäume“ ein weiterer Baustein in Dormagen.

Die Stadt bezuschusst die Anschaffung von Hausbäumen und setzt damit das im Vorjahr gestartete Pilotprojekt fort. Im Rahmen des Projektes sollen Bürger noch stärker zur Eigeninitiative angeregt werden, auf dem eigenen Grundstück Bäume zu pflanzen. Ziel ist eine noch stärkere innerörtliche Begrünung und ökologische Aufwertung – insbesondere in den bebauten Ortslagen.

Gefördert werden alte heimische Obstbaumsorten und sogenannte Zukunftsbäume, die speziell an die sich verändernden klimatischen Bedingungen in den Städten angepasst sind. Pro Baum wird den Bürgerinnen und Bürgern ein finanzieller Zuschuss von maximal 100 Euro gewährt. Die Förderrichtlinie sowie der Förderantrag sind auf der Internetseite des Umweltteams unter www.dormagen.de/hausbaum zu finden. Über diese Internetseite erhalten Interessierte auch Zugriff auf die in einer Artenliste zusammengefassten förderfähigen Hausbäume.