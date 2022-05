Klimaschutz in Dormagen : Stadt baut Fotovoltaik-Förderung aus

Die Stadt will erneut finanzielle Anreize schaffen, um mehr Fotovoltaik-Anlagen in Dormagen zu schaffen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Dormagen Die Nachfrage in Dormagen nach einer Förderung von Fotovoltaikanlagen ist enorm. Daher will die Stadt nachlegen. Nicht so gut läuft hingegen die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung.