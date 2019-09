Klimaschutz in Dormagen : Grüne wollen Dreifachhalle ökologisch bauen

Dormagen Die Bündnisgrünen in Dormagen wollen einen ökologischen Aufschlag in der Stadt: Mit Blick auf die Klimadiskussion fordern sie künftiges ökologisch nachhaltiges Bauen.

In ihrer Begründung beziehen sich die Grünen unter anderem auf Hans-Joachim Schellnhuber, emeritierter Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Der habe bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der LitCologne 2019 zum Thema Klima und Stadtentwicklung gesprochen. Ein Lösungsansatz könne sein, zukünftige Stadtentwicklung nicht mehr in konventioneller Bauweise und damit in den energieintensiven Baustoffen Stahl und Beton, sondern in ökologischer Bauweise insbesondere durch Verwendung des Baustoffes Holz zu realisieren. Holz als Baustoff ist in der Produktion nicht energieintensiv und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass es für die Lebensdauer des Gebäudes eine CO2-Senke darstelle.