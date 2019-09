Klimaschutz in Dormagen : Photovoltaik-Themenabend bei „Energiequartier Horrem“

Horrem Fragen zum Thema werden am 26. September im Haus für Horrem beantwortet.

Beim ersten Themenabend des „Energiequartiers Horrem“ steht am 26. September das Thema Photovoltaik auf der Agenda: Besonders in den Sommermonaten laufen Photovoltaik-Anlagen auf Hochtouren und produzieren umweltfreundlichen Strom. Immer mehr Eigenheimbesitzer wollen davon profitieren und denken über eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach nach.

Wie funktionieren die Anlagen? Was benötige ich und welches Dach ist geeignet? Wie lässt sich Strom speichern? Diese und weitere Fragen werden Hans-Jürgen Schlimgen, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, und Sanierungsmanagerin Lena Börsting von InnovationCity ganz konkret beim Themenabend „Photovoltaik“ am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr im Haus für Horrem an der Weilergasse 1b, beantworten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, können sich Interessierte bis Dienstag, 24. September, bei Lena Börsting unter 02133 257-932 oder per E-Mail an info@energiequartier-horrem.de anmelden.

Die Sanierungsmanagerin Lene Börsting ist mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr in der Sparkassen-Filiale Horrem für kostenlose Beratung in Fragen der energetischen Gebäudemodernisierung, Fördermöglichkeiten und Kosteneinsparung zu erreichen. Die Eröffnung der Energieberatungsstelle hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld am 11. Juli einen „weiteren Meilenstein für unser Quartier in Horrem“ genannt. Mit evd-Geschäftsführer Klemens Diekmann und weiteren Kooperationspartnern wurde das neue Angebot präsentiert.