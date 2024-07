Nachhaltigkeitstag in Dormagen Viele Aktionen und eine fair-regionale Radtour

Neben den Angeboten vor dem Historischen Rathaus findet parallel eine fair-regionale Radtour für 25 Teilnehmende unter Leitung des Dormagener ADFC statt. Die Radtour erstreckt sich über knapp 28 Kilometer und stellt den regionalen und fairen Handel in den Mittelpunkt. Die gut vierstündige Tour führt über unterschiedliche Kleinbetriebe mit Möglichkeiten zum Einkauf. Sie beinhaltet einen Vortrag, eine Verköstigung und eine Führung und endet am Stand des Umweltamtes mit einer fair gehandelten Limonade. Eine Anmeldung zur Fahrradtour ist bis zum 30. August per E-Mail an umweltteam@stadt-dormagen.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.