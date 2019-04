Klimaaktion in Dormagen : Martin Ritterbach wird der neue „Stadtradel-Star“

Dormagen Das „Stadtradeln“ beginnt am 14. Juni. Bereits jetzt können sich die Teilnehmer anmelden.

Mit 1947 registrierten Radfahrern in 34 Teams nahmen 2018 so viele Dormagener wie nie an der Klimaschutz-Aktion teil. Sie fuhren in drei Wochen 266.079 Kilometer. „Egal ob Vereine, Schulen, Firmen oder der Planungs- und Umweltausschuss – die Aktion ist gerade deshalb so toll, weil sie so viele unterschiedliche Zielgruppen anspricht“, sagt die städtische Klimaschutzmanagerin Lena van der Kamp. In einen Online-Radelkalender können gefahrene Kilometer eingetragen werden. „Bei allem Ehrgeiz, den wir haben: Im Mittelpunkt steht der Spaß“, so van der Kamp.