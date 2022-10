Kleintierschau in Dormagen : Nievenheimer Superhuhn wird wieder gekürt

Nievenheim Vom 29. bis 30. Oktober wird es wieder einmal tierisch im Stadtgebiet, denn der Rassegeflügel Zuchtverein Nievenheim lädt wieder zu seiner traditionellen Kleintierschau ein.

Bereits zum 15. Mal findet das stets gutbesuchte Event statt. Abgehalten wird die Veranstaltung wie immer im Saal Robens an der Hindenburgstraße in Dormagen–Nievenheim. Ausgestellt werden über 150 Tiere: Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner, Wachteln, Tauben sowie eine bunte Mischung aus putzigen Kaninchen und Kleintieren.

Das Motto der diesjährigen Show lautet „Wachteln, klein aber oho“. Vereinsvorsitzender Bernd Klophausen erklärt: „Wir präsentieren verschiedene Wachtelarten von der Japanischen Legewachtel bis zur Zwergwachtel.“ Ein weiteres Highlight: Auch in diesem Jahr sucht Nievenheim wieder sein Superhuhn. Anlässlich der 15. Nievenheimer Kleintierschau haben die Besucher wieder die Möglichkeit ihren persönlichen Favoriten zu wählen und zum Nievenheimer Superhuhn zu küren. Und vorab sei gesagt: das Aussehen der gefiederten Tiere ist nicht alles. „Es werden zudem viele Züchter kommen, die den Besuchern eine Menge über das Verhalten und die Haltung von den Tieren erzählen können“, so Klophausen. „Das ist natürlich für alle Menschen interessant, die gerne etwas mehr über die Herkunft unserer Tiere erfahren möchten.“

Termine in Dormagen : So ziehen die Martinszüge durch Dormagen 2022

Am Samstag, 29. Oktober, um 19. Uhr wird die Kleintierschau in einer kleinen Feierstunde durch den Schirmherrn Olaf Ackerschott, Leiter des Hauses der Lebenshilfe in Nievenheim, eröffnet. Nach dem offiziellen Teil findet das gemütliche Beisammensein statt, bei dem es auch wieder das traditionsreiche Hühnerlotto gibt. Die Besuchszeiten der Ausstellung sind am Samstag, 29. Oktober, von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.