In Kleinenbroich und Dormagen : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson

In Kleinenbroich und Dormagen

Zwei mobile Impfangebote gibt es - eins davon in Dormagen, das andere in Kleinenbroich. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Dormagen/Kleinenbroich Auf den Wochenmärkten in Kleinenbroich und Dormagen findet diese Woche ein mobiles Impfangebot statt. In Kleinenbroich können sich Impfwillige sogar zwischen Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson entscheiden. Eine Übersicht über die Termine.

An diesem Donnerstag, 22. Juli, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung der Stadt Korschenbroich von 9 bis 14 Uhr ein mobiles Impfangebot während des Kleinenbroicher Wochenmarktes an. Geimpft wird im Vereinsheim Sport (Auf den Kempen 10 in Kleinenbroich) mit den Corona-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson. Impfwillige können sich den Impfstoff vor Ort aussuchen.