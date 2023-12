Kultur in Dormagen Klavierkabarettistin Anne Folger gastiert in der Kulle

Dass Pianomusik auch komisch sein darf, beweist Anne Folger. Mit ihrem Klavierkabarett wechselt gekonnt zwischen renommierter Klaviervirtuosin und verschmitzter Wortakrobatin. Anne Folger gastiert zum ersten Mal solo in der Kulturhalle Dormagen. In der Vergangenheit trat sie sowohl in der ausverkauften Kulturhalle als auch in der voll besetzten Aula im Norbert-Gymnasium Knechtsteden mehrfach mit den „Queenz of Piano“ auf. Mit diesem Klavier-Duo spielte sie über 800 Konzerte in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, aber auch rund um den Globus von Japan über Marokko und Taiwan bis in die USA.