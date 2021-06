Klagemauer-Aktion : Wimpelketten flattern an allen Kirchen in Dormagen-Nord

Eine Wimpelkette flattert an der Kirche St. Pankratius. Foto: Hildegard Ziemons

Nievenheim In einem bewegenden Gottesdienst der Kirche St. Pankratius in Nievenheim fand die Klagemauer-Aktion ihren Höhepunkt. Ketten mit persönlichen Nachrichten wurden im Gottesdienst an Mitglieder der sechs Pfarrgemeinden überreicht und am Sonntag flatterten sie bereits im Außenbereich aller Kirchen in Dormagen-Nord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken