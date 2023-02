Kinderbetreuung in Dormagen Zu wenig Plätze für Kinder unter drei Jahren

Am 1. Februar hat die Platzvergabe für die Kindertagesstätten und -tagespflegen im gesamten Dormagener Stadtgebiet für das kommende Kita-Jahr 2023/24 begonnen. Während sich einige Eltern schon über eine Zusage für ihr Kind freuen konnten, müssen andere auf das ersehnte Schreiben warten. Das bedeutet nicht, dass diese Familien keinen Kita-Platz bekommen, allerdings ist jetzt schon klar, dass der Bedarf der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren nicht abgedeckt werden kann. Die Versorgungsquote in diesem Bereich liegt bei 47 Prozent, was bedeutet, dass voraussichtlich 120 Kindern unter drei kein Betreuungsplatz angeboten werden kann. Für die kommenden Wochen bittet die Stadt jedoch um Geduld, denn das Verfahren durchläuft zwischen Februar und Juni mehrere Vergaberunden, in denen weiteren Kindern Plätze angeboten werden.