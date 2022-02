Kindergärten in Dormagen : Stadt will vorerst keine erweiterten Betreuungszeiten

Dormagen Die Verwaltung überrascht die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (JHA) und vielleicht auch viele Eltern: Damit hatten sie wohl nicht gerechnet.

(schum) Die Verwaltung überrascht die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (JHA) und vielleicht auch viele Eltern: Die für möglich gehaltene Erweiterung der Betreuungszeiten in den Dormagener Kindertagesstätten wird es, wenn die Politik diesem Vorschlag folgt, vorerst nicht geben. Im Gespräch war zunächst ein Pilotstandort gewesen. Vielmehr soll es nach dem Abflauen der Corona-Pandemie eine erneute Online-Befragung der Eltern geben. Ferner will die Verwaltung einen Vorschlag entwickeln, wie Bedarfe außerhalb der normalen Öffnungszeiten im Rahmen der Kita-Navigatoranmeldung erfasst werden können.

Die Jugendexperten im Rathaus begründen ihren Vorschlag so: Nach erneuter Befragung der Eltern durch die Träger der Pilotstandorte seien nur vereinzelte Bedarfe in den verschiedenen Einrichtungen festgestellt worden. „In der Regel haben die Eltern diese Betreuungsbedarfe dabei bereits privat abgedeckt“, sagt Jugenddezernent Robert Krumbein. „Eine Bereitschaft der Eltern zu einem Einrichtungswechsel an einen Pilotstandort war nicht erkennbar. Somit ist es zurzeit nicht möglich, an bis zu drei Standorten gezielt jeweils eine Gruppe einzurichten, für die erweiterte Öffnungszeiten angeboten würden.“ Eine ggf. notwendige Unterstützung durch Einzelfalllösungen ist weiterhin möglich und zum aktuellen Zeitpunkt effektiver.