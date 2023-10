Kitas in Dormagen Stadt prüft neue Organisationsform

Die Kitas in Dormagen sind in unterschiedlicher Trägerschaft: in die der katholischen und evangelischen Kirche, in Elternvereinen oder in der der Stadt sowie der Stadt-Tochter DoS. Das Zentrum argumentiert so: „Die Entscheidung für den Betrieb der Kindergärten in Dormagen zwei Parallelorganisationen zu unterhalten, ist vor anderen Rahmenbedingungen getroffen worden“, sagt Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik. „Inzwischen sind die Randbedingungen Altersversorgung, tarifliche Entlohnung in beiden Strukturen angeglichen. Es gibt keine objektiv erkennbaren Gründe warum hier auch im Sinne der Verwaltungsvereinfachung und Konzentration sich diese zwei Strukturen rechtfertigen lassen. Die Zentrumsfraktion bittet die Verwaltung um eine genaue Begründung über Hindernisse, die einer Vereinfachung im Wege stehen.“ Aktuell ist es so, dass sieben Kitas in städtischer sowie vier Einrichtungen in Trägerschaft der DoS sind.