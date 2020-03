Dormagen : Kita und OGS – Geringe Nachfrage nach Betreuung

Dormagen Im Rathaus, in Schulen und Kitas warten Mitarbeiter gespannt darauf, ob die Zahl der Kinder, für die eine Betreuung beantragt wird, noch steigt. Bislang ist sie unerwartet niedrig.

„Das liegt zu einem Großteil an Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, so dass Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen können“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Am Montag waren es maximal 36 Kinder, die in der OGS der Grundschulen betreut werden. In den Dormagener Kindertagesstätten waren es bis zu 54 – ein verschwindend geringer Prozentsatz im Vergleich zur Gesamtzahl der Kitakinder in Höhe von rund 3400.