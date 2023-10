Kita-Situation in Dormagen Baptistenkirche will Provisorium schaffen

Die Baptistenkirche an der Bürger-Schützen-Allee 1 in Rheinfeld wird bald die neue, allerdings zeitlich begrenzte Heimat für etwa 40 Kindergartenkinder. Das ist zumindest der Plan des Evangelischen Sozialwerks Dormagen. Dessen Kirchmeister Hans-Werner Wenzel ist jedenfalls hoffnungsvoll, dass diese Lösung klappt. „Wir sind in Gesprächen mit den Vertretern der Baptisten. Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber ich bin zuversichtlich, dass es funktioniert.“ Die Notlösung muss her, weil sich auf der einen Seite der Neubau verzögert, auf der anderen Seite aber gerade in Rheinfeld dringend Betreuungsplätze fehlen.