Vorfreude aufs Fest : Wo das Christkind noch entschwinden kann...

Dormagen Dormagener Kinder erzählen, wie bei ihnen zu Hause Weihnachten gefeiert wird, worauf sie sich freuen – und verraten ihre Wünsche.

So oder so ähnlich geht es wohl heute in den Köpfen vieler Kinder auf der ganzen Welt vor. Seit Wochen freuen sie sich auf das Weihnachtsfest und sind gespannt, was in diesem Jahr unter dem Baum liegen wird. Das ist auch in Dormagen so. In der Caritas-Kindertagesstätte im Haus der Familie standen die letzten Wochen ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die vielleicht schönste Zeit im Jahr.