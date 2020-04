Kita in Dormagen : Waldkindergarten Knechtsteden erhält Klimaschutz-Preis

Knechtsteden Zweiter Preis beim Wettbewerb „Sauber Energie Waldpreis“ für Kita in Dormagen.

Matsch und Moos, Stöcke und Blätter: Die Waldkinder Knechtsteden sind naturverbunden. Regelmäßig geht es für vielfältige Aktionen raus in den Erlebnisraum Wald. Dafür gibt es jetzt 2000 Euro Fördergeld, denn der Waldkindergarten Knechtsteden erzielte den zweiten Platz beim Wettbewerb „Sauber Energie Waldpreis“. Den mit insgesamt 11.500 Euro dotierten Publikumspreis in Sachen Klimaschutz hat der Kölner Ökoenergiespezialist Sauber Energie nun bereits zum zweiten Mal initiiert.

Der Waldkindergarten in Knechtsteden wurde vor rund 18 Jahren gegründet. Die Kinder sind täglich im Wald und sollen lernen, der Natur gegenüber achtsam zu sein und das wertzuschätzen, was sie ihnen bietet. Gespielt wird mit allem, was der Erlebnisraum Wald hergibt: Matsch und Moos, am Boden liegende Baumstämme, Stöcke und Blätter. Die 2000 Euro Förderung der Sauber Energie will der Waldkindergarten nun unter anderem für die Errichtung eines Kräutergartens verwenden, aber auch zum Kauf von Schnitzmessern zum kreativen Gestalten. Geplant ist außerdem die Beschaffung eines neuen Bollerwagens.