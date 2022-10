Kita in Dormagen : Neubau der Kita „Sonnenblume“ eröffnet

Horrem

Von Kira Bayer

Nicht 101 Dalmatiner, sondern genau 101 Kinder dürfen seit wenigen Tagen in der nagelneuen Kita „Sonnenblume“ in Dormagen-Horrem spielen, toben und lernen. Vor etwas über einem Jahr verkündete der Träger, das Evangelische Sozialwerk, dass das alte und bejahrte Gebäude der Kindertagesstätte abgerissen wird, seitdem arbeitete man mit Volldampf an dem Bau einer deutlich moderneren und vor allem wesentlich größeren, Kindertagesstätte.

Die nun sechsgruppige Kita, vorher waren es drei Gruppen, konnte zusätzlich zu den 41 regulären Plätzen 60 neue, heiß begehrte Plätze schaffen. Insgesamt misst die zweietagige Einrichtung 1250 Quadratmeter. Angesetzt waren Kosten von rund 3,5 Millionen Euro, durch eine Förderung gelang es dem Träger knapp unter dieser Summe zu bleiben.

INFO Fakten rund um die Kita „Sonnenblume“ Gruppen Sechs Gruppen mit insgesamt 101 Kindern, 60 neue Kinder kamen dazu Größe 1250 Quadratmeter auf zwei Etagen je 675 Quadratmeter Kosten Zwischen 3 Millionen und 3,5 Millionen Euro Träger Evangelisches Sozialwerk Dormagen

Von Beginn an hatte Hans-Werner Wenzel, Kirchmeister der evangelischen Kirchengemeinde Dormagen und einer der Geschäftsführer des evangelischen Sozialwerks, sich den 4. Oktober 2022 als Stichtag in den Kopf gesetzt. Dass dies trotz aller Hürden und aktuellen Problematiken möglich war, sei dem gesamten Team zu verdanken. Geleitet wird die Kindertagesstätte von Nadine Hirsch und Nadine Reibe, beratend zur Seite steht ihnen dabei Detlef Prill, der Prokurist des evangelischen Sozialwerks und jahrzehntelange Leiter der „Villa Kunterbunt“ in Hackenbroich.

Zu Beginn des Jahres war noch völlig unklar, ob man das geplante Datum einhalten könne. Insbesondere der verantwortliche Architekt Martin Reimer zeigte sich vor einigen Monaten mit Blick auf Lieferschwierigkeiten etc. noch skeptisch. Doch Wenzel, auch damals optimistisch, sollte recht behalten – wenn auch knapp. Noch in der Woche vor der Eröffnung gaben sich die Mitarbeitenden der Kita mit den Handwerkern die Klinke in die Hand. Nadine Hirsch erzählt: „Während wir eingerichtet haben, wurde noch gemalert und gehämmert, wir haben alles gegeben, um rechtzeitig fertig zu werden.“

Wenige Wochen vor dem Stichtag sei es noch einmal brenzlig geworden: „Der Erdbohrer hat uns abgesagt bzw. wollte die Arbeiten verschieben, das hätte uns enorm zurückgeworfen. Es brauchte alle Überredungskraft, damit die Maßnahme letztendlich doch wie geplant stattfinden konnte“, erzählt Wenzel. Bis zum Schluss sei in sämtlichen Räumen gewerkelt worden, „zwischenzeitlich standen die gelieferten Möbel vor dem Gebäude, es war ein absolutes Chaos“, wirft Detlef Prill ein, „als ich vor zwei Wochen hier rein kam, hätte ich weinen können, weil wir es doch geschafft haben.“

Auch jetzt sind noch nicht alle Räume komplett ausgestattet, „wichtig war für uns, dass die Gruppenräume fertig sind, damit die Kinder sich wohlfühlen“, sagt Nadine Reibe. „Am Wochenende vor dem Einzug haben wir dann auch noch ordentlich geackert.“ Sowohl Wenzel, als auch Prill loben die Arbeit und den Zusammenhalt des Teams. Die Kindertagesstätte „Sonnenblume“ ist wohl eine der modernsten im Stadtgebiet. So gibt es nicht nur einen großen Turn- und Kletterraum, sondern zudem einen Experimentierraum, ein Therapiezimmer und eine gutausgestattete Kinderküche.

Ca. 20 Mitarbeitende engagieren sich in der Einrichtung, zudem kommt regelmäßig eine Logopädin. „Es ist zwar noch nicht alles rund und einige Räume müssen noch fertiggestellt werden, aber wir haben große Pläne“, meint Prill. Nadine Hirsch führt aus: „Wir planen auch AGs für die Nachmittage, wie beispielsweise eine Zumba-AG, aber alles nach und nach.“

Einiges an Arbeit bedarf auch die Außenanlage, diese soll nach dem Vorbild der Kita „Märchegarten“ in Delhoven ebenfalls einen Fokus auf den Naturschutz legen. „Unser Ziel ist klar, dass die Außenanlage im Frühjahr fertig ist.“ Auch im Gebäude selber wird Wert auf Nachhaltigkeit und die Umwelt gelegt, so ist die Kita mit modernster Technik wie einer Erdwärmeheizung und einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. „Wie produzieren mehr Strom als wir verbrauchen, daher haben wir auch einen Speicher“, erklärt Wenzel.