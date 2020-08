Betreuung in Dormagen-Horrem : Elternbeirat beklagt marodes Kita-Außengelände

Horrem An der Kita Zur Heiligen Familie in Horrem stocken die Renovierungsarbeiten. Nächste Woche soll aber wenigstens der Sand ausgetauscht werden. Die Pfarre wartet noch auf Genehmigungen.

Der Elternbeirat der Kita Zur Heiligen Familie in Horrem ist ratlos: „Schon 2015 sollte das Außengelände der Kita Zur Heiligen Familie renoviert und U3-fit gemacht werden, seither hat sich nichts getan“, sagt Jutta Becker stellvertretend für die anderen Elternvertreter: „Wir wissen nicht mehr weiter, da wir immer weiter vertröstet werden.“ Die Mängel sind groß, wie sie auflistet: „Das Holzhaus zur Aufbewahrung der Spielgeräte ist so marode, dass die Kinder es nicht mehr betreten dürfen und die Mitarbeiter nur auf eigene Gefahr“, beschreibt sie den gravierendsten Missstand. Es gibt keine U3-Spielgeräte, der Sandkasten erhielt zuletzt 2016 neuen Sand. „An der Rutsche fehlt die untere Latte der Leiter schon seit Jahren, sodass die Kleinen die Rutsche nicht nutzen können“, sagt sie. Eine Seillandschaft zum Klettern wurde aufgrund von Baufälligkeit abgebaut, ebenso ein Klettergerüst Anfang 2020.

Pfarrer Peter Stelten vom Träger der Kita und Familienzentrum Zur Heiligen Familie Horrem, der katholischen Pfarre St. Michael Dormagen-Süd, kann den Unmut nachvollziehen: „Ich habe großes Verständnis für die Eltern, dass es ihnen nicht schnell genug vorangeht“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Er verweist auf viele, seit Monaten laufende Gespräche und bereits fertige Pläne der neuen Gestaltung, die nur noch genehmigt und umgesetzt werden müssten: „Wir von der Gemeinde sind nicht glücklich über die Verzögerungen und würden uns auch wünschen, dass das neue Außengelände schon längst fertig wäre“, betont Stelten. Der Verwaltungsleiter von St. Michael, Frank Wyrich erklärt, was noch fehlt, bevor die Arbeiten am Kita-Außengelände, für die schon mit einigen Handwerkern gesprochen wurde, starten können: „Es steht noch die Antwort vom Landschaftsverband Rheinland aus, ob er Zuschüsse erteilt, dann erst erteilt das Erzbistum die Genehmigung zum Bau.“

Info Ihr Thema, bitte! Rufen Sie uns unter 02133 2560313 an, schreiben eine Mail, Stichwort „Bürgermonitor“, an dormagen@ngz-online.de oder schicken Sie einen Brief an die NGZ Dormagen, Südwall 16, 41515 Grevenbroich.