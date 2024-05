Kindergärten in Dormagen Deswegen gibt es jetzt doch weniger Betreuungsplätze als geplant

Ursprünglich waren in der Planung die Betreuungsplätze für das gesamte Kindergartenjahr 2024/2025 in den beiden Einrichtungen vorgesehen, es ist jetzt jedoch sicher, dass diese erst im Laufe des Kindergartenjahres fertig werden. In der neuen Fassung wurden die Monate, in denen die Kitas doch nicht öffnen können, anteilig herausgerechnet. Das heißt in Zahlen: Für den Kindergarten Am Schwimmbad waren 98 Plätze eingeplant, davon 37 Plätze im U3-Bereich. Jetzt gibt es etwa 82 Plätze und noch etwa 31 Plätze im U3-Bereich. Für den Glückskäfer plante die Stadt mit 60 Plätzen, davon 30 im U3-Bereich. Jetzt plant sie mit 40 Plätzen und nur noch 20 im U3-Bereich. Am kommenden Dienstag wird der Jugendhilfeausschuss über das Thema informiert, unsere Redaktion hat mit Mike Wetzel, Fachbereichsleiter Kinder, Jugend, Familien und Schulen gesprochen.