Kirchenmitglieder aus Dormagen Beeindruckende Reise nach Kenia

„Die Eindrücke von solch einer Reise wirken noch lange nach“, sagt Pastor Koltermann. „Wenn man sieht, in welch einfachen Verhältnissen die Menschen dort leben und wie glücklich sie sind, wenn sie Hilfe erhalten, dann bekommt man wieder einen anderen Blickwinkel auf unser Leben in Europa.“ Anneli Drexler erzählt auch, dass sie tief beeindruckt von der Reise sei – und von der Arbeit der Patres vor Ort. „Es ist wirklich toll, welchen Einsatz die Ordensmitglieder zeigen“, sagt sie. Diese Projekte in Kenia könne man überhaupt nicht mit Projekten bei uns vergleichen. „Wenn wir in unserem Land jammern, muss man sich bewusst machen, dass dies auf mehr als einem hohen Niveau geschieht.“