Kirchen-Wechsel in Dormagen : Pfarrer Stelten geht nach Düsseldorf

Dormagen Am Wochenende wird der im Sommer scheidende Pfarrer Peter Stelten in den Gottesdiensten von St. Michael den Gläubigen die Details erklären.

Der überraschende Kostenpflichtiger Inhalt vorzeitige Abschied des Leitenden Pfarrers der Kirchengemeinde St. Michael, Peter Stelten, hat nicht nur unter den Gläubigen für Aufsehen gesorgt. Jetzt steht auch fest, wo Stelten künftig seelsorgerisch wirken wirkt: Der Erzbischof von Köln hat Stelten zum 1. September 2022 zum Pfarrvikar an der katholischen Pfarrgemeinde Hl. Dreifaltigkeit in Düsseldorf ernannt.

Gleichzeitig wurde auch festgelegt, wann und wo die Verabschiedung von Stelten gefeiert werden soll: Dies wird am Sonntag, 14. August, mit der Feier der heiligen Messe um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael in Dormagen geschehen. Anschließend findet auf dem Vorplatz der Pfarrkirche ein Empfang statt mit der Möglichkeit, das sich die Gemeindemitglieder persönlich von ihrem scheidenden Pfarrer verabschieden können.

Der Wechsel nach Düsseldorf wird an diesem Wochenende offiziell in den Sonntagsmessen der Pfarrgemeinde St. Michael verkündet: am Samstag, 23. April, um 17.30 Uhr, 19 Uhr und am Sonntag, 24. April um 9.30, 11 und 17.30 Uhr.