Kirche St. Odilia in Gohr Wallfahrtsort mit großer Strahlkraft

Deshalb ist Odilia in Gohr auch als Äbtissin dargestellt – so zu sehen am Odilienaltar im Seitenschiff. Unter der Figur ist auch eine Dankesplatte zu sehen, die ebenso wie das Herz und verschiedene Augenpaare von Pilgern gestiftet worden sind. Auffällig ist auch die Strahlenmonstranz, in die im Jahr 1846 eine Reliquie der heiligen Odilia überführt wurde. „Man sagt, dass am 22. Juni 1846 mehr als 7000 Pilger zu der Überführung nach Gohr gekommen sind“, erzählt Manfred Stefer. „Damals haben nur 500 Menschen hier gewohnt, man kann sich also vorstellen, was damals hier los war.“