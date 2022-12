Biblische Geschichten Dormagener Erzählkrippe bereitet auf Weihnachten vor

Die ersten Jahre stand seine handgefertigte Krippe noch unter dem heimischen Weihnachtsbaum, „nachdem dann Jahr für Jahr mehr Schränke beiseite rücken mussten, bat meine Frau mich, die Krippe auszuquartieren.“ Seitdem finden die 135 menschlichen und 135 tierischen Figuren ihr Zuhause jedes Jahr im Advent in der Kirche St. Maria vom Frieden. Unterstützt wurde Brendler in diesem Jahr von Gemeindeassistent David Paetsch. Die Krippe steht unter dem Motto: „Menschen warten auf Christus“. „So sieht man zum Beispiel die Jünger Jesu am See, den blinden Bartimäus und Zachäus, die alle auf eine Begegnung mit Jesus warten. Aber auch Figuren aus Gleichnissen, wie den Sämann und den verlorenen Sohn sind in der Darstellung zu entdecken“, beschreibt Brendler. „Das Christuskind ist natürlich noch nicht im Stall zu finden. Das wird erst an Heiligabend in die Krippe gelegt. Und wenn die Besucherinnen und Besucher sich wundern, dass da auch vier Figuren einer Familie aus unserer Zeit zu entdecken sind, so deutet dies bereits auf den ersten Weihnachtstag hin.“