Kirche in Dormagen : Zugangsregeln für Gottesdienste

Dormagen Ab Freitag werden in den fünf Kirchen in Dormagen-Süd wieder Gottesdienste zelebriert. Für die 308 Plätze sind aber die Anmeldungen der Gottesdienstbesucher nötig, die kommen wollen.

Jetzt hat Pfarrer Stelten mit den Küsterinnen den Abstand zwischen den Plätzen ausgemessen und für jede der fünf Kirchen eine Höchstanzahl an Plätzen berechnet. Die Reduzierung ergibt insgesamt 308 Plätze: 90 in St. Michael, 54 in Maria vom Frieden in Dormagen, 68 in Zur Heiligen Familie in Horrem, 50 in St. Martinus in Zons und 46 in St. Katharina in Hackenbroich. „Immerhin! Das sind 308 Plätze mehr als in den vergangenen sieben Wochen“, betont Stelten. Das bedeutet aber auch, dass der Gottesdienst-Besuch nur noch über telefonische Anmeldung in den entsprechenden Pfarrbüros erfolgen kann. Pro Woche ist der Besuch eines Gottesdienstes erlaubt: Es gibt wieder Sonntags- und Werktagsmessen, den Frauengottesdienst, das Taizegebet, die Orgelvesper und die Orgelmatinee. Andachten und Schulgottesdienste bleiben vorerst ausgesetzt. „Und die Besucher müssen ihr eigenes Gotteslob mitbringen“, nennt Stelten die zweite Regel. Die Kirchenmusiker werden in den Messen sein und auf der Orgel spielen. Ob wegen der Infektionsgefahr gesungen wird, liegt an der Entscheidung des Erzbistums Köln. Stelten appelliert an seine Gemeinde, sich an das ungewohnte Anmeldeverfahren zu halten. Außerdem: „Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören oder sich krank fühlen, kommen Sie bitte aus Verantwortung nicht.“ Denn das Ansteckungsrisiko könne nur minimiert, aber nicht ausgeschlossen werden.