Kirche in Dormagen Erste Schritte auf dem Weg zur pastoralen Einheit

Dass die beiden leitenden Pfarrer der zwei Seelsorgebereiche in Dormagen an einem Tisch sitzen und sich vor allem in der Sache überaus einig sind, ist schon eine Besonderheit und wäre in den vergangenen Jahren eher unwahrscheinlich gewesen. Heribert Lennartz, seit September letzten Jahres leitender Pfarrer an St. Michael Dormagen, und Klaus Koltermann, leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Dormagen-Nord, kennen sich seit etwas über einem halben Jahr und wirken bereits wie ein gut eingespieltes Team. Den Weg zur pastoralen Einheit dürfte das enorm erleichtern. „Wir begegnen uns auf Augenhöhe und es ist uns wichtig, dass wir kollegial miteinander umgehen“, sagt Klaus Koltermann. „Wir verstehen uns gut und es ist schön, wie unkompliziert unsere Begegnungen und Absprachen verlaufen“, pflichtet Heribert Lennartz bei.