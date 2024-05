Kirche in Dormagen Gottes Segen für alle Liebenden

Dazu gehören zum Beispiel auch Claudia und Thorsten Kreutz, die bereits seit achtzehn Jahren standesamtlich verheiratet sind und das Ehepaar Merlise und Klaus Speth, die sich vor achtundzwanzig Jahren das Ja-Wort gaben. „Ich bin evangelisch, meine Frau katholisch“, berichtet Thorsten Kreutz. „Ich dürfte jederzeit wieder kirchlich heiraten, sie unter keinen Umständen, weil sie bereits kirchlich verheiratet war", erzählt er weiter. Das Unverständnis über diese Entscheidung merkt man dem Paar deutlich an. „Ich engagiere mich schon ganz lange in der Kirche und bin ehrenamtlich tätig. Es werden keinerlei Ausnahmen gemacht. Das ist in der heutigen Zeit schwer nachvollziehbar“, so Claudia Kreutz. Ähnlich sieht es auch das Ehepaar Speth. „Manchmal trifft man den richtigen Menschen erst später. Es ist eigentlich unglaublich, dass man dafür von der Kirche abgestraft wird“, findet Klaus Speth. „Meine Frau durfte sogar nicht mehr als katholische Religionslehrerin arbeiten, weil man ihr unterstellte, dass sich dies nicht vereinbaren ließe, nachdem herauskam, dass wir beide zum zweiten Mal geheiratet hatten.“ Beide Paare haben dennoch den Glauben an Gott nicht verloren. Für sie war es sehr wichtig, sich an diesem Abend segnen zu lassen und sie sind dankbar, dass sie in ihrer Gemeinde die Möglichkeit dazu haben.