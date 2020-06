Kirche in Dormagen : Einzelpilger können an Salvator-Wallfahrt teilnehmen

Salvator-Figur bei ihrer Rückkehr 2017 nach St. Pankratius. Foto: Tinter, Anja (ati)

Nievenheim Die Salvatoroktav startet am Mittwoch mit Messe und Segen in St. Pankratius in Nievenheim. Große Pilgergruppen können nicht teilnehmen, aber Einzelpilger, auch aus Düsseldorf und Köln, sind willkommen.

In der Corona-Pandemie muss das Zusammentreffen vieler Menschen zurzeit vermieden werden. Das lässt die beliebten Wallfahrten mit großen Pilgergruppen im Moment nicht zu, dabei stehen Nievenheim und Gohr vor ihren Wallfahrtsterminen. Dennoch betont Pfarrer Klaus Koltermann vom Seelsorgebereich Dormagen-Nord: „Die Salvatoroktav und die Odilienoktav werden in kleinerem Rahmen stattfinden. Dennoch sind Einzelpilger herzlich willkommen.“ Es werden in Nievenheim der Salvatorsegen und in Gohr der Segen auf die Fürsprache der Heiligen Odilia in den Gottesdiensten erteilt.

Die Wallfahrt zum Salvator Mundi in St. Pankratius hat eine Jahrhunderte lange Tradition. In den vergangenen Jahrzehnten kamen Pilgergruppen aus Köln und Düsseldorf zum Göttlichen Erlöser. Sie machten sich am Abend auf den Weg, gingen durch die Nacht und feierten am Morgen eine Messe in der St. Pankratius-Kirche. „Auch unter den gelockerten Bedingungen in der Corona-Krise ist diese Art der Wallfahrt leider nicht machbar“, so Koltermann. Aber es gebe eine Alternative: „Jeder kann sich zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg machen. In Nievenheim laden wir zum Besuch der Heiligen Messe mit Salvator-Segen ein.“ Die Wege – insgesamt etwa 25 Kilometer – sind mit Wegweisern markiert, und die Strecken können als GPS-Tracks herunter geladen werden. Für den Rückweg können öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Startpunkt in der Düsseldorfer Altstadt ist an der Mariensäule von St. Maximilian, Citadellstraße 2 und der Start in Köln an St. Agnes, Neusser Platz 18.