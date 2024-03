Kirche in Dormagen Hoffnung in Zeiten der Krise

Dass Reformen in der katholischen Kirche schwer umsetzbar sein und einen langen Weg vor sich haben würden, war den meisten Katholiken schon zu Beginn des synodalen Wegs klar. Aber immer wieder ausgebremst zu werden im Bemühen um eine Öffnung der Kirche, macht auch den reformbemühten Christen in Dormagen zu schaffen. Der Frust bei vielen Gläubigen ist groß – bundesweit, aber auch im Stadtgebiet treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Trotz allen Frusts gibt es aber auch noch eine große Zahl aktiver Christen in Dormagen. Am vergangenen Samstag kamen etwa 40 von ihnen zusammen, um an einem Vortrag und anschließendem Gespräch mit Professor Thomas Schüller teilzunehmen. Thema: „Was uns belastet, was uns Hoffnung gibt.“ Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Hoffnung bleibt, dem stimmten auch die Teilnehmenden in großer Zahl zu.