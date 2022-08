Kirche in Dormagen : Pilgertour per Rad mit der Gruppe „Maria 2.0“

Dormagen Die Dormagener Gruppe Maria 2.0, die sich für eine Erneuerung der Kirche einsetzt, hat nach der Sommerpause wieder Aktionen geplant.

Die Gruppe Maria 2.0 im Seelsorgebereich Dormagen-Nord setzt sich für eine Erneuerung der Kirche und ein gleichberechtigtes Miteinander aller Geschlechter ein. Um dieses Miteinander zu fördern, lädt die Gruppe am Sonntag, 11. September, zu einer Fahrradtour durch die sechs Gemeinden ein. „Es geht uns darum, die Leute einzuladen, miteinander ins Gespräch zu kommen und bei der Stange zu bleiben“, sagt Hildegard Ziemons, Mitorganisatorin. „Die Missstände sind zahlreich, wir möchten darauf aufmerksam machen.“ Los geht es unter dem Motto „Schöpfung und Gleichberechtigung“ um 9 Uhr an St. Aloysius, Stürzelberg, von dort geht es über Delrath, Nievenheim, Knechtsteden (Picknickpause), Delhoven und Straberg nach Gohr, wo es zum Abschluss Kaffee und Kuchen gibt. Unterwegs kehren die Pilger in die Kirchen zu einem kurzen Impuls oder Gebet ein. Die Tour ist für jeden Radfahrer geeignet, Teilnehmer können die ganze Strecke mitfahren oder an jeder Station ein- oder aussteigen. Anmeldung bis 3. September unter info@maria-bewegt.de oder bei den Ansprechpartnerinnen. Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.

Am Samstag, 27. August wird um 18.30 Uhr eine von der Gruppe mitgestaltete Messe in St. Odilia, Gohr gehalten, am Donnerstag, 1. September, findet um 19 Uhr, ebenfalls in St. Odilia, das monatliche „Gebet am Donnerstag“ statt. Dort widmen sich die Frauen aktuellen Themen.