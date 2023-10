Kirche in Dormagen Gottesdienste auf Augenhöhe in St. Odilia

Es ist also ein Experiment, das in der Gemeinde stattfindet und von den insgesamt zehn engagierten Gläubigen, die auch die Osternacht in St. Odilia gestaltet haben, umgesetzt und organisiert wird. Der Vorteil der anderen Anordnung zeige sich bei den Messen, die gefeiert werden. „Wir nehmen Christus so in die Mitte unserer Gemeinschaft“, erklärt Hans-Jürgen Oeynhausen. Die Gemeindemitglieder und die Priester als Zelebranten agieren zudem so während der Messe auf Augenhöhe. Schon beim Zweiten Vatikanischen Konzil in den sechziger Jahren sei das eigentlich das Ziel der Bischöfe gewesen, die mit dem Charakter der Liturgie und der betrachtenden Zuschauerrolle der Teilnehmer nicht zufrieden gewesen seien, wie Oeynhausen erklärt. „Aus den Konziltexten geht ganz klar hervor, dass die Gemeinde sich um den Altar versammeln soll, nicht vor dem Altar“, betont er. In einigen neueren Kirchengebäuden wie zum Beispiel St. Josef in Delhoven sei die Anordnung der Sitzbänke schon anders und zumindest im Halbkreis um den Altar angelegt.