Kirche in Dormagen Monatswallfahrten in Knechtsteden beginnen

In der Basilika in Knechtsteden gibt es eine Darstellung Mariens mit ihrem vom Kreuz abgenommenen toten Sohn im Schoß. Diese Darstellung, auch Pietà genannt, bringt jedes Jahr tausende Gläubige an diesen Wallfahrtsort. Maria wird hier als schmerzhafte Mutter Gottes, im Volksmund auch „Not Gottes“ verehrt. Man erkennt den Schmerz über den Verlust ihres Sohnes gut in ihrem Gesicht. Die Monate Mai und Oktober sind in der katholischen Kirche besondere Marienmonate, in den denen die Mutter Gottes intensiv verehrt wird.