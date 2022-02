Maria 2.0 in Dormagen : Eine Veränderung von innen heraus

Dormagen Die Gruppe Maria 2.0 engagiert sich trotz vieler schlechter Nachrichten in der Kirche. Warum es sich lohne, auch weiterhin in der Kirche zu sein, erklärt eine Dormagenerin.

Die schlechten Nachrichten aus den oberen Reihen der katholischen Kirche reißen nicht ab, wie zuletzt durch die Veröffentlichung des Münchener Gutachtens deutlich wurde. Viele Menschen haben ihr Vertrauen in die Institution Kirche verloren und treten aus. Doch in den Gemeinden gibt es noch viele Christen, die sich weiterhin für die Gemeinschaft und eine Veränderung der Strukturen einsetzen. Allen voran geht die Gruppe Maria 2.0 im Kirchengemeindeverband Dormagen-Nord. „Ich glaube, dass man nur von innen heraus etwas bewegen kann“, sagt Claudia Kornacker, die der Bewegung angehört.

„Um eine Veränderung zu bewirken, ist es besser, wenn man noch ein Teil davon ist, auch wenn man das System nicht gutheißen kann“, ist sie überzeugt. Außerdem sei es wichtig, mit Konsequenz „dran zu bleiben“ und immer wieder den „Finger in die Wunde zu legen“. Die Entschuldigen der Bischöfe reichten nicht aus, es müsse Konsequenzen geben. „Wir wollen etwas bewegen und weiterhin unsere Forderungen klar stellen“, so Kornacker. Dabei sei es wichtig, die Aufmerksamkeit auf die Betroffenen von sexuellem Missbrauch zu lenken. „Das geht nur Schritt für Schritt, das ist klar“, sagt die Christin.

Ein Gebet mit diesem Titel wird auch beim „Gebet am Donnerstag“ gesprochen. Der nächste Termin ist Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr in St. Agatha, Straberg. Dann soll es um das Thema „Umkehr – Neuanfang“ gehen. „Alle sind herzlich willkommen“, so Kornacker. „Kirche kann so viel mehr, angefangen bei den Sakramenten, die das Leben begleiten. Und die Gemeinschaft ist toll.“