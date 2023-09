Evangelische Kirche in Dormagen Kandidaten für Gemeindevorstand stehen fest

Die Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde hatte zwei Schwerpunkte: Zum einen die Wahl eines neuen Presbyteriums (Gemeindevorstand) im kommenden Jahr und die Präsentation der Ergebnisse der Gemeindebefragung. Das Presbyterium umfasst zwölf Presbyterstellen sowie eine Mitarbeiterpresbyterstelle. Für alle Stellen konnten Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden, die sich in der Versammlung kurz vorstellten. Aus der Versammlung heraus kamen keine weiteren Vorschläge, so dass diese Liste an die übergeordnete Ebene, den Kirchenkreis, weitergeleitet wird und darum gebeten wird, dass im Februar keine Wahl durchgeführt wird und die Vorgeschlagenen als gewählt gelten.