Kirche in Dormagen : Gottesdienst für Demenzkranke in St. Josef

Dormagen Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der zweite Gottesdienst für an Demenz Erkrankte im Seelsorgebereich Dormagen-Nord.

„Begegnung“ war das Thema des ersten Gottesdienstes im Advent für Demenzkranke, ihre Angehörigen und Interessierte, der in St. Gabriel in Delrath angeboten wurde. „Es ging um ehrliche Begegnung im Miteinander“, erklärt Birgit Linz-Radermacher, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Seelsorgebereich Dormagen-Nord: „Nicht das Wahrnehmen im Vorbeigehen, sondern das bewusste Annehmen in unserer Verschiedenheit stand im Mittelpunkt.“ Die Projektgruppe Demenzsensible Gemeinde, die vom Pfarrgemeinderat des katholischen Seelsorgebereichs Dormagen-Nord initiiert wurde, möchte den Weg weiter gehen und auch in der Fastenzeit solch einen besonderen Gottesdienst anbieten. Am Sonntag, 7. April, um 11 Uhr sind alle Demenzerkrankten, ihre Angehörigen und Interessierte nach Delhoven in die Kirche St. Josef eingeladen. Die Organisatoren freuen sich, wenn viele Teilnehmer sie auf dem Weg zu einer Demenzsensiblen Gemeinde begleiten.