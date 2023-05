Kirchengemeinden in Dormagen fürchten um Eigenständigkeit „So schafft sich Kirche selber ab“

Die kirchlichen Gremien im Seelsorgebereich Dormagen-Nord sind beunruhigt: Die Kirchenvorstände (KV) der sechs Gemeinden fürchten um ihre Eigenständigkeit, denn ein Schreiben aus dem Generalvikariat des Erzbistums Köln (EGV), das eine Entscheidung des Kardinals über die Rechtsform der zukünftigen Pastoralen Einheiten schon im Juni ankündigt, lässt aus Sicht der Ehrenamtler nichts Gutes erwarten. „Zuerst wurde gesagt, dass man nicht ohne uns entscheidet und die Gremien in die Diskussionen mit einbindet“, erklärt Michael Plachta, Geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands an St. Agatha, Straberg. „Dass jetzt in übergeordneten Gremien in Köln über unsere Köpfe hinweg eine Entscheidung getroffen werden soll, ist ein Schlag ins Gesicht der Ehrenamtler.“