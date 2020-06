Kirche in Dormagen : Fronleichnam mit Messen und stillen Prozessionen

Dormagen Während in St. Michael Dormagen-Süd am Fronleichnams-Fest auf die Prozessionen verzichtet wird, sollen im Seelsorgebereich Dormagen-Nord vier stille eucharistische Prozessionen durch Nievenheim, Stürzelberg, Straberg und Gohr ziehen.

Eine große Fronleichnams-Prozession der ganzen Gemeinde St. Michael Dormagen-Süd wie in den Vorjahren wird es am heutigen Donnerstag wegen der Corona-Pandemie nicht geben. „Wir feiern um 9.30 Uhr in St. Martinus Zons eine Festmesse unter Corona-Schutzbedingungen“, erklärt Pfarrer Peter Stelten. In Zons hätten eigentlich rund 650 Gläubige aus Dormagen, Zons, Horrem und Hackenbroich das große Fronleichnamsfest mit Messe auf der Freilichtbühne und anschließender Prozession durch die Altstadt gefeiert. „Diese toll entwickelte Tradition lässt sich nicht eindampfen. Eine kleine Prozession mit nur zehn Teilnehmern wäre in unserer großen Pfarre kein Ersatz, die Zuschauermenge nur schwer zu kontrollieren und eher schwierig zu vermitteln“, erläutert Pfarrer Stelten, warum in Dormagen-Süd auf die Prozession, aber nicht auf das Fest verzichtet wird. Zudem wird um 11 Uhr in St. Michael eine zweite Festmesse angeboten.