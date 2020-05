Kirche in Dormagen : Erstkommunion findet nach den Ferien statt

Dormagen Die leitenden katholischen Pfarrer in Dormagen haben jetzt Ersatztermine für Kommunionfeiern ins Auge gefasst, bei denen weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen.

Gestartet werden soll am Sonntag, 6. September, um 9 Uhr in St. Agatha in Straberg. Um 11 Uhr wären dann die Erstkommunionkinder in St. Josef in Delhoven an der Reihe. Am 20. September dann um 9 Uhr in St. Pankratius in Nievenheim und um 11 Uhr in St. Gabriel in Delrath; am 27. September um 9 Uhr in St. Odilia in Gohr und um 11 Uhr in St. Aloysius in Stürzelberg. „Aus meiner Sicht sprechen für diesen neuen Termin die lange Vorlaufzeit und die Hoffnung, dass bis dahin weitere Lockerungen im öffentlichen und auch kirchlichen Leben verwirklicht werden“, so Koltermann.