Kirche in Dormagen : Drei neue pastorale Kräfte für Seelsorge in Dormagen-Nord

Delhoven Die Ordensgemeinschaft der Unbefleckten Empfängnis Mariens (CMI: Carmelites of Mary Immaculate) wird ihre Niederlassung zum 1. September aus dem Seelsorgebereich Am Ennert bei Bonn in den Seelsorgebereich Dormagen-Nord verlegen.

An den folgenden Wochenenden stellen sich die neuen pastoralen Dienste selbst in den Gottesdiensten der anderen Gemeinden vor. „Wir wünschen ihnen einen guten Start und ein angenehmes Einleben in unserem Seelsorgebereich“, sagte Koltermann, der sich bei den beiden Vorgängern herzlich für ihre Arbeit bedankte. Die drei Pater treten die Nachfolge von Pastoralreferentin Beate Kirfel und Pfarrvikar Pater John Kallarackal an. Beate Kirfel, die im Rahmen einer üblichen Versetzung eine neue Stelle im Seelsorgebereich Angerland/Kaiserswerth in Düsseldorf beginnt, wird in einer Messe am Sonntag, 22. September, um 11 Uhr in St. Gabriel verabschiedet. Pater Johannes wird nach über 36 Jahren seelsorglichem Wirken im Erzbistum in den Ruhestand gehen. Er wird in einer Messe am Sonntag, 29. September, um 9.30 Uhr in St. Agatha Straberg verabschiedet. Für das „Projekt von Pater Johannes wird in Türkollekten in allen sechs Gemeinden am 14./15. und 21./22. September gesammelt.