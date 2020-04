Kirche in Dormagen : Baptisten halten virtuellen Kontakt mit der Gemeinde

Pastor Roger Bahr hält online den Kontakt zu seiner Gemeinde. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen Es gibt bei der Dormagener Baptisten-Kirche verschiedene Angebote und Aktionen mit denen die Verantwortlichen versuchen, in Corona-Zeiten den Kontakt und die Gemeinschaft zu pflegen.

Von Carina Wernig

„Kontakt und Gemeinschaft sind uns ja schon vom Gemeindekonzept her gesehen sehr wichtig“, betont Pastor Roger Bahr. Schon früh in der Pandemie hat die Gemeinde bereits am 15. März einen ersten online-gestreamten Gottesdienst, noch mit wenigen Leuten in der Gemeinde, übertragen.

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr überträgt die Baptisten-Kirche Online-Gottesdienste über Instagram, Facebook und YouTube. Die Gottesdienstleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Interviews mit „Hauskreisteilnehmern“ – kleine Treffen, die sonst 14-tägig zu Hause stattfinden, mit persönlichem Austausch, Gespräche über ein Bibel- oder Glaubensthema –, Musik, Lieder, Poetry Slams werden einzeln aufgenommen und dann zusammengeschnitten, so dass es keinen direkten Kontakt gibt. „Nach dem Gottesdienst ,treffen’ wir uns im ,Kaffee ohne Foyer’ über Videochat und versuchen, den Kontakt zu pflegen“, berichtet Pastor Bahr.

Info Sechs Älteste leiten die Baptisten-Gemeinde Leitung Die Gemeindeleitung besteht aus sechs für vier Jahre durch die Gemeinderversammlung gewählten Ältesten, inklusive der beiden Pastoren Roger Bahr und Fabian Herwig. Kontakt 02133 285860 und info@baptisten-kirche.de

Aber damit nicht genug: Außerdem bieten die Mitarbeiter die Möglichkeit an, nach den Gottesdiensten für sich beten zu lassen – per Telefon/Videocall. Ein Angebot, das sie jeden Sonntag auch in der Gemeinde nach dem Gottesdienst anbieten. Die es möchten, stellen eine Anfrage über SMS an die entsprechenden Mitarbeiter. Die Pastoren Fabian Herwig und Roger Bahr versuchen, telefonisch Kontakt zu halten und bieten Gespräche an.

„Sehr früh haben wir initiiert, gemeinsam als Gemeinde ein Buch miteinander zu lesen, das im Kern Jesus Christus und seine Bedeutung für unseren Glauben zum Inhalt hat“, erläutert Roger Bahr. Die Pastoren stellen in mehreren Videos das Buch vor und diskutieren darüber. Die Gemeinde tauscht sich über die Themen über die Kommunikationsplattform „Slack.com“ aus, die eigens dafür für die Baptisten-Kirche Dormagen eingerichtet wurde.

In der Karwoche haben die Pastoren täglich kurze, dreiminütige Impulse über Video weitergegeben. „Dieses Format wird nun zweimal die Woche weitergeführt“, erklärt Pastor Roger Bahr, dass einige Erfahrungen aus der Corona-Zeit auch weitergeführt werden sollen: „Überhaupt planen wir, unsere Gottesdienste zukünftig als Video zu streamen. Die Vorbereitungen laufen dafür.“