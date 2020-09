Kostenpflichtiger Inhalt: Sauberkeit in Dormagen : Kippen-Plage - Müllgefäße nachrüsten ist zu teuer

Zigarettenkippen gehören zum täglichen Straßenbild. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Dormagen Zigarettenkippen sind nahezu überall zu finden, nur in viel zu wenigen Fällen dort, wo sie hingehören. So ist das Bild, dass sich vor allem an Haltestellen oder in Bahnhöfen, stets das Gleiche.