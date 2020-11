Kriminalität in Dormagen : Polizei schnappt Verdächtige nach Einbruch in Kiosk

Zons Der Dormagener Polizei ist am Dienstag ein schneller Fahndungserfolg gelungen. Fünf Männer zwischen 16 und 20 Jahren auf Bundesstraße 9 gestellt.

Kurz vor Mitternacht hatte sie einen Hinweis auf einen Einbruch in einen Kiosk mit integrierter Poststelle an der Stürzelberger Straße in Zons erhalten. Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, wählten Anwohner sofort den Notruf. Gleichzeitig bemerkten die Einbrecher jedoch, dass sie offensichtlich entdeckt wurden und flüchteten in einem Kleinwagen mit Neusser Städtekennung.

Dank der Beobachtungen und einer detaillierten Personen- und Autobeschreibung, ließ ein Erfolg der fahndenden Polizisten nicht lange auf sich warten. An der Bundesstraße 9, in der Ortslage Dormagen, konnte der verdächtige Ford samt fünf Insassen im Alter von 16, 19 und 20 Jahren gestellt werden.

Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass eine Scheibe an dem Geschäft an der Stürzelberger Straße eingeschlagen worden war. Im Auto stellten die Ermittler der Kriminalpolizei neben Einbruchswerkzeug auch diverse Gegenstände sicher, die, wie sich schnell herausstellte, aus dem Einbruch in den Kiosk stammten. Das Quintett wurde dementsprechend vorläufig festgenommen.