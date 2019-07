Freilichtbühne Dormagen-Zons : Kinonächte - „Bohemian Rhapsody“ schon ausverkauft

Zons Die Premiere der „Zonser Kinonächte“ wird zur Erfolgsgeschichte. Die neue Veranstaltungsreihe läuft von nächstem Donnerstag bis Sonntag. Es gibt keine Karten mehr für „Bohemian Rhapsody“ auf der Freilichtbühne in Zons.

Am Donnerstag, 1. August, starten die Zonser Kinonächte im ehemaligen Zwinger von Burg Friedestrom Die Zonser Firma Filmlichter GmbH präsentiert in Zusammenarbeit mit Geschenk-Events an vier Abenden mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr Blockbuster des internationalen Films. Los geht es am Donnerstag mit „Mamma Mia 2“, am Freitag heißt es „Der Junge muss an die frische Luft“ , es folgt am Samstag „Monsieur Claude 2“ und zum Abschluss gibt es am Sonntag „Bohemian Rhapsody“.