Freilichtbühne Dormagen-Zons : Kinonächte werden 2020 fortgesetzt

Eine stimmungsvolle Atmosphäre herrschte an den vier Abenden auf der Freilichtbühne in Zons. Foto: V. Oefler. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Zons Organisatoren sind nach den vier Abenden von der positiven Resonanz überwältigt.

Wenn die Kommentare auf der Facebook-Seite „Zonser Kinonächte’“ ein Gradmesser dafür sind, wie die vier Filmabende auf der Freilichtbühne in Zons gewesen sind, dann kann es nur ein einziges Fazit für die Organisatoren geben: alles richtig gemacht! Denn auf dieser Plattform überschlagen sich Besucher der vier Filme vor Begeisterung. Ein Beispiel: „Ihr habt uns heute einen Highlight-Sonntag der besonderen Art beschert. Wie Guido Schenk (Mit-Organisator, Anm. d. Red.) so nett zitiert hatte ,Kino muss ein Erlebnis sein, dann hat es Bestand’. Ihr habt es wunderbar zelebriert!“ Die positive Resonanz hat Folgen: „Wir machen nächstes Jahr weiter und wollen die Kinonächte zu einer festen Veranstaltungsreihe machen“, sagt Guido Schenk. Eindrucksvoll sei der Freitag gewesen, wo trotz Regenschauern das Publikum kam, eng zusammenrückte und für eine besondere Atmosphäre sorgte.

Er war auch am Montag noch stark beeindruckt von der Kino-Premiere. An den vier Abenden kamen zusammen 2500 Besucher, der Freitag („Der Junge muss an die frische Luft“) und Sonntag („Bohemian Rhapsody“) waren ausverkauft – mit dieser Resonanz hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Der große Zuspruch half auch dabei, dass es am Ende eine schwarze Null gab, trotz hoher Fixkosten. Im kommenden Jahr soll mindestens ein weiterer Abend hinzukommen, gerne auch ein sechster Kino-Abend, „dann rechnet es sich noch besser“, so Schenk. Immerhin: Am Montag erhielt er den Anruf von zwei Interessenten, die gerne bei den Kino-Nächten als Partner einsteigen möchten.