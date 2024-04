Aufarbeitung in Dormagen Wie geht es nach der Kindeswohlgefährdung weiter?

In der Kindertagesstätte „Starke Kinder“ ist es im März zu einem mutmaßlichen Fall von Kindeswohlgefährdung gekommen. Die Vorwürfe: pädagogisches Fehlverhalten sowie die Verletzung der Aufsichtspflicht. Die Dormagener Kita ist leider kein Einzelfall. In 2022 haben die Jugendämter in Deutschland mehr als 62.000 solcher Fälle von Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt festgestellt, wie das Statistische Bundesamt im August vergangenen Jahres veröffentlichte. In weiteren 68.900 Fällen lag 2022 nach Einschätzung der Behörden zwar keine Kindeswohlgefährdung, aber ein erzieherischer Hilfebedarf vor.