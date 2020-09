Nach Inobhutnahme in Dormagen : Die Kinder sind wieder zu Hause

Hackenbroich Wie eine Begleiterin der Familie bestätigt, sind die beiden Jungen, die im Juni vom Jugendamt wegen Verdachts der Kindesmisshandlung in Obhut genommen wurden, nun wieder zu Hause bei ihrer Familie.

Große Freude bei Familie und Freunden der Hackenbroicher Familie, deren zwei Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen wurden: „Die Kinder sind wieder zu Hause“, berichtet eine Begleiterin der Familie. Am Freitag habe eine E-Mail vom Gericht die Anwälte der Familie erreicht, so dass die Mutter und ihre beiden Söhne die Mutter-Kind-Einrichtung wieder verlassen konnten. „Diese freudige, lang ersehnte Nachricht wird natürlich groß gefeiert“, so die Helferin. Das Sorgerecht lag die ganze Zeit bei den Eltern, das Aufenthaltsbestimmungsrecht beim Jugendamt. „Die Stadt äußert sich nicht zu Kindeswohl-Fällen“, so Stadtsprecher Jonathan Benninghaus auf Nachfrage.