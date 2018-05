Dormagen : Kinderzahnarzt zieht ins leere Outlet

Neben dem Rathaus siedelt sich ein Kinderzahnarzt an. Foto: ssc

Dormagen Neubezüge und Geschäftsaufgaben: In der Dormagener Innenstadt gibt es derzeit wieder reichlich viele Veränderungen.

Von Stefan Schneider

Das Blatt Papier an der Tür ist unscheinbar und fällt höchstens wegen eines roten Punktes ins Auge. Wer näher herantritt, erfährt freilich Interessantes: In das Gebäude am Paul-Wierich-Platz 4, in dem früher die Betreiber des Geschäftes "Return Fashion Outlet" Herren-Anzüge verkauften und das geraume Zeit leer stand, zieht eine Kinderzahnarztpraxis ein. Tatsächlich laufen schon Umbauarbeiten, eine Unterteilung in diverse Behandlungsräume zeichnet sich ab.

Die Neubelegung ist eine gute Nachricht für die City, in der es gerade wieder eine Reihe Veränderungen im Gebäudebesatz gibt. Allerdings auch einige, die nicht erfreulich sind. In naher Zukunft geben mehrere Geschäftsleute und Unternehmen ihre Niederlassungen in Dormagen auf. Darunter ist auch ein Traditionsgeschäft an der Kölner Straße, das seit mehr als 60 Jahren zur Chemiestadt gehört: Die Firma Manderscheid-Fassbender, seit 1998 in 3. Generation von Ralf Manderscheid und Michael Fassbender geführt, verkündet auf rot-weißen Schildern "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe". Der Meisterbetrieb hatte sich als Spezialist für Raumgestaltung etabliert. Nach Informationen unserer Zeitung könnte dafür das Sanitätshaus Salgert von der Straße Unter den Hecken nachrücken.

Info Freie Ladenlokale in Dormagen Wer Die Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung listet unter www.swd-dormagen.de/gewerbeflaechen/geschaeftsflaechen/ihr bekannte freie Ladenlokale in Dormagen auf. Wo Einige Beispiele: Krefelder Straße 46-50, 280 m2; Kölner Straße 143, 119 m2; Kölner Straße 29, 230 m2; Nettergasse 1, 41 m2

Schon länger bekannt ist der Weggang von Schuhland, das schon seit einigen Monaten den "Total-Ausverkauf" betreibt. Dazu kommen bereits vollzogene Auszüge: Für das "Café Seitenweise", das nur etwa ein Dreivierteljahr lang von zwei Zwillingsschwestern mit türkischen Wurzeln betrieben worden war, wird ein Nachmieter gesucht, ebenso für das Ladenlokal, das sich neben dem Reisebüro Tigges befindet. Und auch jenseits der Fußgängerzone, Unter den Hecken, gibt es Leerstand. Die Immobilienfirma Laufenberg vermarktet dort zwei Geschäftsimmobilien in Nachbarschaft von "Wein&mehr".



Michael Bison, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), räumt ein, "dass sich jetzt soviel bewegt, dass es schon fast zuviel ist". Er sagt aber auch: "Bewegung in der Geschäftswelt ist normal." Das müsse nicht nur negativ sein. An der Attraktivität des Standortes Dormagen hat er jedenfalls keine Zweifel - "Ewigkeitsleerstände" sieht er nicht.

Tatsächlich gibt es auch Neu- und Wiedereröffnungen. Im "Galerie-Grill" an der Rathaus-Galerie werden nach kurzer Umbaupause wieder Imbiss-Spezialitäten angeboten; da, wo früher "Kochen&Design" beheimatet war, kündigt Robin Zur den Einzug seiner Tätowierstube an. Brillen Fielmann renoviert seine Filiale, der Verkauf läuft aber wenige Meter weiter in anderen Räumen weiter.

Und dann ist da auch noch das Projekt "ChemLab", bei dem sich u.a. die Stadt Dormagen und Chempark-Betreiber Currenta engagieren. Ziele sind die Förderung digitaler Prozesse und Innovationen, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in der Chemie und die Unterstützung junger Unternehmen. Um das Projekt in den öffentlichen Raum zu tragen, werde auch eine Immobilie in Dormagen bezogen, sagte Michael Bison. Wo genau, verriet er noch nicht.

(ssc)