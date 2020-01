Kindertheater-Reihe in Dormagen : Von Schnee, Eis und heißer Liebe

Die Opernwerkstatt am Rhein aus Düsseldorf gastierte mit „Das Schneemädchen“ in der Kulturhalle Dormagen. Foto: Kulturbüro

Dormagen Das Kulturjahr begann mit der märchenhaften Kinderoper Snegurochka.

Die Geschichte vom Schneemädchen Snegurochka (gespielt von Maria Mysachenko) ist in Russland eines der bekanntesten Märchen überhaupt – so wie hierzulande Rotkäppchen oder Schneewittchen. Grund genug für Valerija Krivic, die das Kinderprogramm des Kulturbüros federführend gestaltet, und Daniela Cremer, die Produktion der Opernwerkstatt am Rhein von Dominik Jung zum Jahresauftakt in die Kulturhalle zu holen. „Inzwischen ist es rheinische Tradition, mit der Opernwerkstatt am ersten Sonntag des Jahres zu starten und Familien mit Kindern eine imposante Aufführung zu bieten“, sagte Olaf Moll, Leiter des städtischen Kulturbüros. Mit 199 Besuchern war die Veranstaltung ausverkauft.