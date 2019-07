Kindertheater in Dormagen : Fug und Janina bringen Kinder mit „Unfug für alle“ zum Lachen

Beim Knechtstedener Theatersommer begeisterten Fug und Janina die kleinen und großen Zuschauer mit jeder Menge Quatsch. Foto: Kulturbüro

Knechtsteden Ob in der „Sendung mit der Maus“ oder bei „Wissen macht Ah!“, wo Fug (Fulgencio Morente Gómez) und Janina (Janina Burgmer) auftauchen, steht Spaß an erster Stelle. Bei einem Mitmach-Konzert in der Knechtstedener Theaterscheune begeisterte das Künstler-Duo jetzt beim Theatersommer nicht nur die zahlreichen Kinder im Publikum, auch die Eltern ließen sich von den schönen Melodien und Texten mitreißen.

„Wir wurden oft gebeten, in den Ferien mehr für Kinder anzubieten. Deshalb gibt es jetzt bereits das vierte Jahr in Folge besondere Angebote für Kinder und ihre Eltern“, erzählt Olaf Moll, Leiter des veranstaltenden Kulturbüros Dormagen. Auf die Idee „Fug und Janina“ einzuladen, ist Mitarbeiterin Valerija Krivic gekommen – sie organisiert die Veranstaltungen für Kinder: „Ich habe die beiden mal in Grevenbroich gesehen und fand, dass sie gut hierhin passen.“ Rund 110 kleine und große Kulturfreunde füllten am Sonntagnachmittag die Theaterscheune.

„Wir machen gerne Fernsehen, aber auf der Bühne aufzutreten, ist immer etwas Besonderes“, erzählt Janina kurz vor dem Auftritt. „Gerade die Interaktion mit dem Publikum macht total viel Spaß“, fügt Fug hinzu. „Unfug für alle“ heißen das aktuelle Bühnenprogramm und das neue Album. „Darauf ist jede Menge Quatsch und Unfug“, sagt das Künstler-Duo lachend. Über sechs Jahre treten die beiden mit ihren Liedern auf und begeistern ihre Zuschauer.

Schon als Fug und Janina die Bühne betraten, hatten sie das Publikum auf ihrer Seite. Die witzigen Liedtexte brachten kleine und große Zuschauer zum Lachen. Bei jedem Lied konnte das Publikum aktiv mitmachen: klatschen, tanzen, singen und hüpfen. Zu jedem Lied erzählten sie eine kleine Geschichte oder befragten das Publikum. Der Ansturm war groß, als die beiden Darsteller auf die Bühne einluden. Nach der einstündigen Veranstaltung standen Fug und Janina noch für Fotos und Autogramme zur Verfügung.