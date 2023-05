Dormagener beim Kinderschutzbund Heinz Hilgers ist jetzt Ehrenpräsident

Eine Ära ist zu Ende und die Kinder in Deutschland verlieren eine gewichtige Stimme: Die Mitgliederversammlung des Kinderschutzbundes hat am Samstag in Berlin Professorin Sabine Andresen zur neuen Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes gewählt. Dormagens Ex-Bürgermeister Heinz Hilgers kandidierte nach 30 Jahren nicht mehr für den Vorsitz. „Ich danke Heinz Hilgers im Namen des gesamten Kinderschutzbundes für sein außerordentliches Engagement im Kampf für die Rechte der Kinder“, erklärte Sabine Andresen nach ihrer Wahl. Hilgers wird im kommenden Monat 75 Jahre alt. Er wurde in Berlin zum Ehrenpräsident des Kinderschutzbundes ernannt. Andresen ist Kindheits- und Familienforscherin an der Goethe-Universität Frankfurt. Von 2016 bis 2021 war sie Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs.